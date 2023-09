G20 Brasile | Lula | Putin non sarà arrestato | venga al vertice del 2024 ; la mano tesa a Mosca che irrita Washington

... dicendo che Putin non sarebbe stato arrestato in caso di partecipazione al vertice delche nel 2024 si terrà in. 'Il ruolo della Corte penale internazionale deve essere rivisto: studierò ......se si tiene in considerazione il fatto che tutte le ministeriali che hanno preparato ilerano ... India,, Emirati Arabi, Argentina, Bangladesh. È una battaglia che conduciamo anche in seno ...... passando il testimone al prossimo, nel 2024, che si svolgerà in. Unche, salvo le attese con una dichiarazione finale che "non era affatto scontata" secondo la Presidente del Consiglio ...

G20, Lula pronto a spalancare a Putin le porte del Brasile: «Qui non sarà mai arrestato, siamo un popolo di pace»

Tanti temi importanti sono stati trattati, tra i quali l’ingresso dell’Unione africana tra grandi del pianeta; ma si è assistito anche all’esclusione di Kiev e alla soddisfazione espressa dal minister ...Ieri il presidente brasiliano aveva affermato lo zar non sarebbe stato arrestato nel suo Paese, nonostante il mandato internazionale del Cpi per crimini di guerra ...