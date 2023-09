Iran, dove l'inferno come l'eroica resistenza è donna. Una storia di orgoglio e di lotta per diritti umani negati Zaynab Kazemi, attivista che si tolse il velo durante un evento pubblico contestando l'...Iran, dove l'inferno come l'eroica resistenza è donna. Una storia di orgoglio e di lotta per diritti umani negati Zaynab Kazemi, attivista che si tolse il velo durante un evento pubblico contestando l'...

Fustigate, violentate: l’inferno iraniano è donna ma la resistenza continua Globalist.it

Zaynab Kazemi, attivista che si tolse il velo durante un evento pubblico contestando l'obbligo sull'hijab nella Repubblica islamica, è stata condannata a 74 frustate da un tribunale di Teheran ...Traffico ferroviario sospeso tra Modane e Chambery, dopo uno smottamento nella Savoia francese. Disagi sulle linee regionali in Lombardia ...