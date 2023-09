Furia femminista | non va bene nemmeno la danza degli All Blacks

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 11 settembre 2023) Non si fermano più. Si stanno divorando da loro stessi, dall’interno, leninisticamente, e le cazzate da florilegio si fanno serra, poi foresta. Una foresta cazzonica, con buona pace del riscaldamento globale. Non sanno più dove attaccarsi (uno un’idea ce l’avrebbe, poi le guarda e subito si ritira), hanno aggredito tutto, procedono a caso, random. Ecco l’ultima, ma è roba del giorno se non dell’ora, tempo di leggerla e qualcuno, qualcuna, qualcun* avrà già escogitato di meglio: insomma l’haka, sapete quellatribale dei rugbisti neozelandesi, non s’ha da fare, non più, mai più, è roba aggressiva, maschilista, non si tollera. Veramente a noi è sempre parso qualcosa a metà tra il folklore e il rituale un po’ ridicolo, ma ai maori è servita per cementare una identità e i loro discendenti sportivi se la tengono ben stretta e dunque chi siamo noi per dire la nostra? Il ...