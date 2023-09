Ft | maxi - manovra Nato anti - Mosca nel 2024 con 41000 truppe

La Nato terrà l'anno prossimo la più grande esercitazione di comando congiunto dai tempi della Guerra Fredda, coinvolgendo 31 Paesi e la Svezia: lo riporta il Financial Times. All'esercitazione, ...La Nato terrà l'anno prossimo la più grande esercitazione di comando congiunto dai tempi della Guerra Fredda, coinvolgendo 31 Paesi e la Svezia: lo riporta il Financial Times....sono dichiarati concordi nel concentrare le (poche) risorse al momento disponibili per la(... dal 2024 scatterebbe un- esborso per lo Stato, al fine di adeguare gli assegni all'impennata ...

Ft, maxi-manovra Nato anti-Mosca nel 2024 più di 40mila truppe ... Agenzia ANSA

ROMA, 11 SET - La Nato terrà l'anno prossimo la più grande esercitazione di comando congiunto dai tempi della Guerra Fredda, coinvolgendo 31 Paesi e la Svezia: lo riporta il Financial Times.La Nato terrà l'anno prossimo la più grande esercitazione di comando congiunto dai tempi della Guerra Fredda, coinvolgendo 31 Paesi e la Svezia: lo riporta il Financial Times. (ANSA) ...