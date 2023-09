Frecce tricolori a Milano | lo show per festeggiare i 100 anni dell' Aeronautica militare - VIDEO

(Di lunedì 11 settembre 2023) Alle 10:45 di quest'oggi, lunedì 11 settembre, il cielo diè stato invaso damozzafiato. Unadi una decina di minuti valido per ricordare la costituzioneche oggi fa 100. Il capoluogo meneghino è stato omaggiato in quanto "territorio

Hanno volato sopra i tetti di Milano per celebrare i cento anni dell'aeronautica. Le, i dieci aerei della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana, si sono fatte sentire nel giorno della celebrazione di un secolo di vita di questo corpo d'armata . Oggi ...Questa mattina lesono passate sopra Palazzo Pirelli , dove si trova l'Aula del Consiglio regionale, e intorno a Palazzo Lombardia per celebrare il centenario dell'Aeronautica Militare in Lombardia . ...Lehanno colorato il cielo di Milano con il loro spettacolo per i 100 anni dell'Aeronautica MIlitare. Uno show durato una decina di minuti che ha catturato l'attenzione di tutti gli ...

Grandi emozioni sul Lago di Garda per l'Air Show che nella giornata di domenica 10 settembre ha visto le Frecce Tricolori solcare i cieli del lago e dei borghi intorno ad esso. Evoluzioni strepitose e ...Tutti con il naso all’insù: nella mattinata di lunedì 11 settembre, intorno alle 10:45, i milanesi hanno sentito nel cielo il frastuono di uno stormo di caccia militari — e, alzando lo sguardo, hanno ...