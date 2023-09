Frank Dancevic | capitano del Canada | L' Italia è la favorita del girone

(Di lunedì 11 settembre 2023) L'anno scorso da ripescata di lusso (erano stati eliminati nel pre - turno dall'Olanda ma erano rientrati dopo l'esclusione della Russia, "bannata" per la guerra in Ucraina) aveva conquistato la prima ...

Dieci mesi dopo, il capitano del team nordamericano è pronto ad una avventura tutta nuova: "Bello essere di nuovo in corsa, essere di nuovo con i ragazzi dopo quasi un anno - dice - . ..."Il Canada, guidato dacome capitano, è la nazione campione in carica e occupa la posizione di numero 1 nel Ranking per Nazioni. Potrebbe diventare la prima nazione a trionfare in ...Capitano:Secondo singolare, ore 16:00 1 2 3 4 5 L. Musetti F. Auger - Aliassime ...

Frank Dancevic, capitano del Canada: “Nessuna pressione ... SuperTennis

L’anno scorso da ripescata di lusso (erano stati eliminati nel pre-turno dall’Olanda ma erano rientrati dopo l’esclusione della Russia, “bannata” ...Canada, last year's Davis Cup champions, set to defend their title in Italy against tough competition including top-ranked player Lorenzo Musetti.