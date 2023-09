Francesca Ferragni sposa Riccardo Nicoletti | Chiara damigella

Le nozze die Ricky Nicoletti a Piacenza sono state organizzate dalla wedding planner milanese Ilaria Badalotti, mentre la torta è opera di Roberto Ramperti (lo stesso pasticciere scelto per la ...I social hanno il potere di farci vedere da vicino i momenti che non avremo mai la possibilità di vivere, e la partecipazione di Chiarae Fedez al matrimonio die di Riccardo Nicoletti è uno di questi. Nonostante la lista blindata e le voci - poi rivelatesi infondate - di un presunto diktat da far rispettare agli invitati affinché non ...Chiaraha puntato tutto su Atelier Emé per il matrimonio di: ecco i ...

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono sposati: le foto del matrimonio Vanity Fair Italia

Le immagini ritraevano i due bambini al matrimonio di Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara che si è sposata ieri, 9 settembre, con Riccardo Nicoletti. Ecco cosa ha scritto Sabrina Ferilli.Le immagini ritraevano i due bambini al matrimonio di Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara che si è sposata ieri, 9 settembre, con Riccardo Nicoletti. (leggo.it) Si è sposata ieri al Castello ...