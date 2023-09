Fondi Al via i lavori al mercato di via Mola di Santa Maria | tutte le info

(Di lunedì 11 settembre 2023)– Hanno preso il via in mattinata inell’area mercatale di viadipossibili grazie ad un finanziamento regionale di 200mila euro che il Comune disi è aggiudicato grazie ad un progetto presentato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Ambulanti-Ugl. Illuminazione a led interna e nelle strade limitrofe, un nuovo ingresso, postazioni per defibrillatori, aree comuni nel cuore della zona recintata, elementi di arredo urbano e verde pubblico sono soltanto alcune delle migliorie che renderanno ilpiù fruibile e appetibile per commercianti e acquirenti. Isi svolgeranno infrasettimanalmente e non causeranno interruzioni dell’attività lavorativa degli operatori mercatali. Le zone interessate dal ...

FONDI: AL VIA I LAVORI AL MERCATO DI VIA MOLA DI S.MARIA Latina Tu

