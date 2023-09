Follia a Napoli | contromano con l’auto in tangenziale – Il video

(Di lunedì 11 settembre 2023) Una scena surreale quella immortalata ieri lungo ladi, dove il passeggero di uno scooter ha filmato un’auto procedere a velocità spedita in retromarcia, nella corsia più a destra dello scorrimento veloce. Chi conduce il Suv lo fa seguendo i movimenti degli altri veicoli anche nel punto più difficile, dove la corsia più a destra si fonde con una delle entrate della, con sgomento di chi cerca di immettersi ma si trova davanti un’auto girata al contrario. Il, pubblicato inizialmente sulla pagina Instagram Welcome to Favelas, implacabile osservatorio delle situazioni più assurde e degradanti nelle città italiane, si è diffuso rapidamente, fino ad arrivare agli occhi del deputato verde Francesco Emilio Borrelli, napoletano e impegnato nella denuncia di vari problemi nella città ...

Il video rilanciato dal deputato dei Verdi Borrelli: "Un episodio gravissimo. Criminali che non esitano a mettere in pericolo la loro vita e quella degli altri" ..."Si tratterebbe di un episodio gravissimo se fosse confermato, che testimonia quanto ancora ci sia da fare per fermare i pirati della strada" ...