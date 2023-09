Flirt tra Gaia Nicolini | figlia di Guendalina Tavassi | e il calciatore Radja Nainggolan

Leggi su tpi

(Di lunedì 11 settembre 2023), la primogenita dell’ex concorrente del Grande Fratello, potrebbe avere uncon un notocon un glorioso passato nella nostra Serie A: si tratta di. Il centrocampista belga, attualmente senza squadra, ha vissuto per anni in Italia avendo giocato alla Roma, all’Inter e al Cagliari. I due sono finiti al centro dei rumors a causa di alcune stories pubblicate dalla 19enne, poi cancellate subito dopo: nei video la giovane mostra nel dettaglio ai followers (più di 130mila su Instagram) un enorme appartamento, che agli occhi dei più attenti osservatori è risultato essere quello dell’atleta belga. Pareti bianche, pavimenti in legno, enormi tv a schermo piatto e il tag a Bruxelles, in Belgio: ...