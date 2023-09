Flaminio Maphia | morto il rapper Pusha | aveva 50 anni

(Di lunedì 11 settembre 2023) È venuto a mancare una colonna portante della scena hip hop romana. Addio a Ivan Stortini, meglio noto nello scenario musicale come “” membro storico del primo nucleo dei, gruppo rap che fece ballare intere generazioni negli’90 con i grandi successi come “Supercafone”. Addio adeientrò a far parte del gruppo hip hop deinel lontano 1995, per restarvi solo 3. Uscito nel 1998, ilè scomparso all’età di 50, lasciando un vuoto incolmabile al Prenestino, a Roma, di cui era originario, nel cuore di amici e parenti. Molti di loro in queste ore si sono lasciati in lunghi messaggi di ...

È morto Ivan Stortini , in arte Pusha , ex membro della band hip - hop romana. Avrebbe compiuto fra poco 50 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per l'artista. Era entrato nella band nel 1995, per poi uscirne nel 1998. Ivan Stortini è morto, fu ...E' morto a 50 anni Ivan Stortini, in arte Pusha, ex membro dei. "Ancora non Ci credo.. ci ha lasciato il nostro Pusha", scrive in un post Rude, uno dei membri attuali del gruppo. "Faceva parte della nostra prima formazione dei, ...È scomparso improvvisamente il rapper Pusha , meglio conosciuto come, nome noto nell'ambiente romano underground, che ha appreso la notizia con dolore e sconcerto. Il suo vero nome era Ivan Stortini e tra poco avrebbe compiuto 50 anni. Aveva fatto ...

È morto Ivan Stortini, Pusha dei Flaminio Maphia RomaToday

ROMA – È morto a 50 anni Ivan Stortini, Pusha dei Flaminio Maphia. Era stato nel gruppo dal 1995 al 1998. Su Facebook il ricordo di Rude, fondatore e attuale membro del gruppo: “Faceva parte della ...È morto Ivan Stortini, in arte Pusha, ex membro della band hip-hop romana Flaminio Maphia. Avrebbe compiuto fra poco 50 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per l’artista. Era entrato ...