Fiumicino | nuovi orari di sollevamento per il Ponte 2 Giugno e la passerella pedonale

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 settembre 2023)– L’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune dirende noto che dal 13 settembre 2023 e fino al 92024 (compreso) sarà in vigore il seguente calendario edo invernale didelmobile “2” e di apertura del), per una durata di circa 15 minuti. LUNEDI, MERCOLEDI E VENERDI: ore 14:30; SABATO, DOMENICA E FESTIVI: ore 8,30 e ore 15:00 Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al ...