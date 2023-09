Fisioterapista in carcere per abusi su minori a Milano | lavora in una squadra di calcio giovanile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Undi 59 anni è finito incon l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di. L’indagine coordinata dalla Procura e svolta dalla Polizia locale ha preso il via in seguito a una denuncia presentata dal padre di una delle vittime, che ha raccontato degli. Ilanche in unadidell’hinterland milanese. Durante l’attività investigativa è emersa la concreta ipotesi che l’uomo, in passato, abbia potuto abusare di altri minorenni. Come si legge in una nota della Polizia locale, le esigenze cautelari nascono da “un forte pericolo di recidiva e reiterazione del reato e dalla spregiudicatezza e disinvoltura dell’uomo nel porre in ...