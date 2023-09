(Di lunedì 11 settembre 2023) Interventi sul, lotta all'abusivismo,: sono questi alcuni dei punti principali del"Uniti per cambiare" di Hairlobby, l'associazione nata per tutelare, promuovere e ...

Interventi sul, lotta all'abusivismo, welfare: sono questi alcuni dei punti principali del manifesto "Uniti ...al dilagante fenomeno dell'abusivismo elevando la qualità con la creazione di un...Evade il, impresa fantasma di servizi finanziari. Non paga le tasse e non ha un'iscrizione all'. La scoperta a Massa Lubrense che fa scattare un sequestro di 240 mila euro tra fabbricati e soldi sui ...Quindi, banche, intermediari finanziari iscritti nell', società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Cessione credito, focus sulla sanzione ...

Fisco, un Albo e welfare, il manifesto degli Acconciatori QUOTIDIANO NAZIONALE

Interventi sul fisco, lotta all'abusivismo ... contrasto al dilagante fenomeno dell'abusivismo elevando la qualità con la creazione di un Albo Professionale che garantisca le competenze indispensabili ...Non avrebbe dichiarato redditi per oltre 600.000 euro, sottraendone in due anni all'erario più di 240.000: sequestro ai danni di un imprenditore di Sorrento (Napoli) specializzato in servizi finanziar ...