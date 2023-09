Firenze | a Villa Vittoria si presenta «Dante nelle terre del Ducato» | che pubblica frammenti inediti

del Colle del Cardinale è la nuova location di Perugia Flower Show. La mostra mercato di ... E in ottobre appuntamento a: al Giardino Corsini, con la prima edizione d'autunnoNellamedicea la Petraia aper le Giornate europee del Patrimonio il 23 settembre si terrà il 'Ballo ottocentesco': co ppie di ballerini in costume daranno vita alla rivisitazione del ...Calendario: Lunedì 11 settembre, ore 17, Parco diVogel, Spettacolo "Verde come un coccodrillo affamato", Associazione Culturale Vittorio Rossi Libri Liberi ESTATE FIORENTINA Lunedì 11 ...

Lavori nelle gallerie in A1, chiudono Firenze Scandicci e Villa ... 055firenze

Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...