Fiorentina | l'apertura del Viola Park slitta ancora Ecco quando dovrebbe essere inaugurato

(Di lunedì 11 settembre 2023) Sembrava potermetà settembre il momento giusto per vedere aperto il nuovo centro sportivo della, ma i tifosi...

L'apertura del Viola Park al pubblico A ottobre Il Reporter

Dopo essersi espresso già ieri sul tema, Marco Casamonti, architetto del Viola Park, torna a parlare delle problematiche burocratiche che intralciano l’iter dell’apertura. Questo ...Il Viola Park aprirà le sue porte ai tifosi all’inizio di ottobre, scrive oggi La Nazione. È questa la decisione presa dalla Fiorentina, che ha scelto di ’congelare’ le deroghe richieste nelle scorse ...