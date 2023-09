Finale US Open | grandi ascolti su SuperTennis | oltre 1 milione di spettatori unici

... batte, dunque, inil russo. Ha vinto 6 - 3, 7 - 6, 6 - 3, diventando il più anziano campione maschile nella storia degli Usdi New York eguagliando il record di Margaret Court per il ...Nonostante l'orario tardivo sono stati ottimi, ieri sera, gli ascolti di SuperTennis per ladegli US2023. L'incontro ha avuto 1,123.351 spettatori unici, con un'audience media di 346.327, pari al 4,01 di share nazionale. Il picco di share si è registrato alla mezzanotte e 45 ...Quest'anno ha conquistato il primo Major agli Australian, nella sua primaSlam. Agli Usha raggiunto la secondaSlam della carriera, persa contro Coco Gauff; mentre al Roland ...

Novak Djokovic si impone in America e vince per la quarta volta gli Us Open: il campione serbo ha battuto Medvedev in finale ...Novak Djokovic ha riscritto ancora una volta la storia del tennis agli US Open. Con la vittoria in finale su Medvedev, il tennista serbo ha vinto il suo 24° Slam in tre set (6-3, 7-6 (7-5), 6-3 ...