Fiat 600e - A Tychy inizia la produzione in serie

(Di lunedì 11 settembre 2023) Stellantis ha avviato ladidella nuovapresso lo stabilimento di, in Polonia. Il primo esemplare è unain versione La Prima, top di gamma appositamente pensato per il lancio del nuovo modello sul mercato europeo. Elettrica cittadina. Laè un'elettrica pensata per soddisfare soprattutto le esigenze della mobilità urbana: ladichiara oltre 400 chilometri di autonomia nel ciclo combinato Wltp e più di 600 nel ciclo cittadino. Equipaggiata con un motore elettrico anteriore con una potenza equivalente a 156 CV e dotata di un pacco batteria da 54 kWh, la variante La Prima viene offerta a un prezzo di listino che parte da 40.950 euro incentivi e promozioni esclusi.

Ricordiamo inoltre che il nuovo crossover si posizionerà sotto il crossover Tonale e sarà basato sulla stessa piattaforma e - CMP di Jeep Avenger, Peugeot e - 2008 e. Alfa Romeo ha ...TORINO - Dopo la presentazione ufficiale al Lingotto del 4 luglio, il 7 settembre ha preso il via l'avvio della produzione regolare della Nuovapresso lo stabilimento Stellantis di Tychy. La primaprodotta è la versione top di gamma La Prima nella colorazione arancione "Arancio sole d'Italia". La Nuovaprende il ...Dopo la presentazione ufficiale presso la pista del Lingotto dello scorso 4 luglio, il 7 settembre scorso ha preso il via la produzione in serie della nuovapresso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. La primaprodotta è la versione top di gamma La Prima nella colorazione arancione "Sun of Italy". La Nuova vettura della ...

Le catene di montaggio polacche hanno sfornato il primo esemplare del nuovo modello a batteria, in versione La Prima ...TORINO (ITALPRESS) - Dopo la presentazione ufficiale al Lingotto del 4 luglio, il 7 settembre ha preso il via l'avvio della produzione regolare ...