Fi | Zangrillo | ' Tajani resti alla guida del partito anche dopo il congresso'

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Sono assolutamente favorevole all'ipotesi disegretario di Forza Italiaildi febbraio: è unasalda, che spicca e dà garanzie". Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo, punta su Antonioper ladelfondato da Silvio Berlusconi. "Perdere una persona della statura politica e istituzionale di Silvio Berlusconi sarebbe stato uno choc per qualsiasi-dice- . Ma Berlusconi ci ha lasciato un'eredità politica, il berlusconismo, che non scomparirà. Forza Italia è una realtà determinante nel governo, il centrodestra non può farne a meno". Ora ilandrà aa febbraio: ...

