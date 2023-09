Ferrari | l’ultima novità è sbalorditiva | risolto finalmente il grande problema | gioia per i tifosi

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 11 settembre 2023)è sensazionale e stupisce iil, di che cosa si trattava. Laha sperato di ottenere un podio in quel di Monza, quindi nel circuito di casa, una considerazione che avrebbe fatto ben sperare per il futuro, anche se c’è la consapevolezza che per rivedere i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.