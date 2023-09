Ferrante | “Contento per la vittoria | dimostrato di tenerci alla maglia”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Primo gol ingiallorossa per Alexis. L’attaccante arrivato dTernana ha deciso la sfida con la Virtus Francavilla, permettendo al Benevento di conquistare i primi tre punti dstagione. Nel post partita, il bomber di origini argentine è intervenuto in conferenza stampa, questi i temi affrontati. Sensazioni – Sono molto felice eper il gol, ma soprattutto per lae l’atteggiamento della squadra. Io e i miei compagni abbiamoche ci teniamo. Marotta – E’ un ragazzo spettacolare, è bello giocare con lui. Come tutti i compagni ci teniamo, è importante portare il pubblico d...

Paleari èdi essere rimasto, Manfredini lo teniamo e può fare anche il titolare. Non si è ... 'Avendo avuto Moncini, per il gioco del mister volevamo un attaccante utile per la fase ...Sonodel lavoro svolto e del gruppo che si sta formando'. Non manca un passaggio sul ... In attacco,- approdato pochi giorni fa in Campania - è in vantaggio su tutti per un posto nell'...è un attaccante forte che ha grande attitudine al lavoro, il fatto che abbia lavorato bene ... Sono moltoe soddisfatto, ci sono calciatori di livello in questo reparto. Pastina Su di ...