Federmoda | i turisti salvano i saldi in 6 negozi su 10

(Di lunedì 11 settembre 2023) Iestivi sono stati in linea con i risultati del 2022 per sei imprese su dieci, grazie allo shopping deistranieri, secondo il sondaggio sulle attività associate a Federazione Moda ...

...della stagione c'è stato un aumento degli acquisti e degli affari per i consumatori grazie alle numerose iniziative a conclusione dei saldi in diverse località e il ritorno dei clienti e dei..."Sono andati meglio " prosegue Meghnagi " i negozi delle vie con la presenza di. Conti più ... dei luoghi turistici e degli eventi " rileva il presidente diMilano Andrea Colzani " ...'Sono andati meglio - prosegue Meghnagi - i negozi delle vie con la presenza di. Conti più ... dei luoghi turistici e degli eventi - rileva il presidente diMilano Andrea Colzani - ...

Saldi estivi, Federmoda: i turisti hanno salvato lo shopping in sei ... Radio Norba News

(ANSA) - ROMA, 11 SET - I saldi estivi sono stati in linea con i risultati del 2022 per sei imprese su dieci, grazie allo shopping dei ...I saldi estivi hanno registrato un andamento in linea con le previsioni per 6 imprese su 10, grazie allo shopping dei turisti stranieri. Il 58% delle imprese ha registrato risultati stabili o positivi ...