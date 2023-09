Leggi Anche, vacanze da sogno alle Maldive con Marco Baciniera bellissima ed elegantissima in un lungo abito scuro che sottolineava la sua figura longilinea. Ma stavolta ha ...Leggi Anche Elena Santarelli in versione 'Barbie alta quota' per il trekking sulle Dolomiti Bellezze al bagnosaluta l'estate con i gli scatti da Forte dei Marmi in riva al mare al tramonto, posando in bikini e facendo sognare i follower con il suo fisico perfetto. Non è da meno Elisabetta ...... 'Velocità di assimilare mai più trovata in altri conduttori' Andando avanti con il commento di Platinette sul settimanale sopracitato quest'ultima racconta di aver lavorato con, ...

Federica Panicucci, la figlia Sofia Fargetta compie 18 anni: ecco le foto della festa TGCOM

Per Federica Panicucci e Mario Fargetta è festa grande: Sofia Fargetta, la loro primogenita, ha compiuto 18 anni. Per lei un mega party come richiede la circostanza, con un allestimento favoloso a bor ...