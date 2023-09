FdI contro il tormentone di Fedez “Disco Paradise” | “Gli italiani all’estero votano eccome”

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Come tutti gli/ L’anno prossimo non voterò”, questo il verso incriminato e criticato da due esponenti di Fratelli d’Italia. Si tratta del capodelegazione all’Europarlamento, Carlo Fidanza, e del senatore Roberto Menia, responsabile del dipartimentonel mondo. A riportarlo è il Corriere della Sera. Il verso è tratto dalestivo, successo dicon J-Ax e Annalisa. Per far conoscere la loro contrarietà i due politici hanno realizzato un video: “Non sappiamo seabbia davvero deciso di non votare alle elezioni europee dell’anno prossimo. Che ci frega, direte voi, un voto in meno per gli altri. Ma in fondo non è questo ciò che importa ora. Quello che ci interessa chiarire con questo video è ...

"Come tutti gli italiani all'estero l'anno prossimo non voterò" cantano insieme Fedez, Annalisa e Articolo 31 nel tormentone estivo Disco Paradise. Una frase che non è piaciuta al deputato europeo di ...Non abbassare la guardia anche oggi è il monito che tutti dobbiamo avere,tutti coloro che minacciano i nostri beni principali: libertà, democrazia, indipendenza'. Lo dichiara il senatore di ...Da anni si discute sui pro e suidi questa pratica e una recente indagine condotta da Quorum/...dell'uniforme scolastica è particolarmente elevata tra chi vota per Fratelli d'Italia () con il ...

Fdi contro Fedez sul tormentone "astensionista" dell'estate: «A ... Open

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Ancora spari a Caivano stanotte. Per le vie della città e nell’Arco Verde. Spari in aria. Spari contro tutto e tutti. Spari con armi d’assalto e da guerra. Spari per riaff ...Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Oggi ricordiamo l’orrore di 2.996 morti per l’attacco alle Torri Gemelle, l’11 settembre 2001. La sfida lanciata all’Occidente da parte del terrorismo islamico, ma anche l ...