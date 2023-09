Farnesina | Tajani inaugura corso di preparazione alla carriera diplomatica dedicato a Frattini

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Ho avuto il piacere dire il 54°dipresso Sioi,a Franco. Giovani aspiranti diplomatici che avranno l'onore di servire la patria italiana nel mondo. In bocca al lupo a tutte e tutti!". Lo ha scritto su X il vice premier e ministro degli Esteri Antonio

È stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioa rassicurare dopo le prime ... "Non risultano vittime o feriti" tra i connazionali, ha detto il titolare dellainformando che "il ...Per quanto riguarda gli italiani che si trovavano nel Paese durante il terremoto, laha fatto sapere di aver fornito assistenza a 500 connazionali con lo stesso ministro Antonioche ......Antoniosegue costantemente gli sviluppi della situazione, soprattutto in relazione alle attività di assistenza agli italiani interessati dal terremoto. Lo riferisce una nota della, ...

Antonio Tajani “Doppio tunnel per il Monte Bianco Parigi si convinca ... Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Ho avuto il piacere di inaugurare il 54° corso di preparazione alla carriera diplomatica presso Sioi, dedicato a Franco Frattini. Giovani aspiranti diplomatici che avranno ..."Il Marocco sta rifiutando gran parte degli aiuti internazionali che gli sono stati offerti per far fronte ai danni del terremoto ...