Fantacalcio | rientro Deulofeu | quando torna l’attaccante dell’Udinese?

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 11 settembre 2023) Su di lui pende un enorme punto interrogativo:è da prendere al? Ecco le possibili date per un suoin campo. Come una stella che sta per spegnersi ma non si dà per vinta ea brillare più forte di prima. Questo è stato Gerardall’Udinese: il classe 1994 viene Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.