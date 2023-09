“Falsa e bugiarda | con lei ho chiuso” Uomini e Donne | Sossio Aruta | scoppia la bufera

(Di lunedì 11 settembre 2023), la messa in onda del programma di Maria De Filippi è ripartita oggi con le parole forti, ex concorrente del trono over tra i più seguiti negli ultimi anni. Quello diè un attacco frontale, di quelli impossibili da ritrattare. Parole che arrivano proprio quando stanno circolando voci su Gemma Galgani. Secondo il Settimanale per il ruolo di opinionista nella prossima edizione de La Talpa (che potrebbe essere condotto da Enrico Papi insieme a Vladimir Luxuria) sarebbe in lizza Gemma Galgani. Anche in questo caso si tratta solamente di voci che nessuno ha commentato (né smentito). >“Pelato infame!”. Alfonso Signorini, insulto pesantissimo prima del Grande Fratello. E arriva dal famoso: cosa è successo Voci che non finisco qui. Scrive gossip e tv come: “Pare che ...

Abbiamo avuto tutti noi ex fidanzati le stesse identiche cose, che è una persona, che è finta, la famiglia è insopportabile. Una roba impossibile. No, con lui non ho parlato di quello ...L'ex protagonista di Temptation Island , il 34nne romano Francesco Chiofalo è tornato a sparare a zero contro l'ex fidanzata Antonella Fiordelisi , tra le protagoniste assolute dell'ultima edizione ...La testimonianza è arrivata a pochi giorni di distanza da un post pubblicato dall'esperto di gossip Alessandro Rosica , che il 3 luglio scriveva: "Gabriela, non sa nemmeno recitare. ...

Gf Vip, Antonella Fiordelisi insultata pesantemente dall'ex: "Falsa ... TvDaily

Antonella è una persona falsa, bugiarda, che è finta, non è nessuno e non è fondamentalmente capace a far nulla. Non è una cantante, non è un’attrice, non è niente“. Francesco Chiofalo, nel corso dell ...Il tecnico biancazzurro ritiene il passivo troppo ampio e non veritiero rispetto a quanto visto in campo: "Credo che fino al loro 2-0 c'era soltanto una squadra in campo: noi abbiamo giocato a calcio, ...