F1 | Red Bull può vincere matematicamente il Mondiale costruttori già domenica! Max Verstappen iridato a Doha?

(Di lunedì 11 settembre 2023) La Formula Uno si è presa un fine settimana di respiro prima di gettarsi nel double-header dell’Estremo Oriente. Domenica 17 settembre si correrà il Gran Premio di Singapore, sette giorni dopo andrà invece in scena il GP del Giappone. Due appuntamenti nei quali entrambi i Mondiali potrebbero chiudersi! Soprattutto quello. Redavrà a disposizione il primo “match point” già domenica. Attualmente il Drink Team ha 310 punti di vantaggio sulla Mercedes, ovvero l’inseguitrice meno lontana. Dopo l’appuntamento di Marina Bay, resterà a disposizione un massimo teorico di 353 punti. Dunque, se a Singapore le RB19 dovessero firmare una doppietta (magari con tanto di giro veloce) e le Frecce d’Argento raccogliere niente, allora il campionatosarebbe assegnato anche per ...

... l'impegno della Pirelli in Formula 1 (nella quale ha fatto il suo rientro in F1 dal 2011 ad oggi) ha convinto diverse squadre, a cominciare da quella campione del mondo in carica: la. A ...Quando però vanno in mano ai mille ingegneri di Ferrari, Mercedes o, non si sa dove possano arrivare . Bisogna essere prudenti nel valutare queste strade'. La preoccupazione era che si ...Il Gran Premiodi San Marino e della Riviera di Rimini chiude con 141.056 spettatori (+40% rispetto all'anno scorso) nei tre giorni a Misano World Circuit. I parziali sono: 21.688 venerdì, 39.944 sabato e ...

F1 | Vettel e Red Bull di nuovo insieme per una strana coincidenza F1inGenerale

Che AlphaTauri non abbia una vettura di Formula 1 molto veloce è risaputo, ma sono in arrivo aggiornamenti per il team italiano. Peter Bayer, capo di AlphaTauri, parla della situazione attuale del tea ...Tutti contro Red Bull e Max Verstappen. Archiviata la parentesi europea di metà stagione, il circus della Formula Uno sbarca in Asia con una situazione sostanzialmente invariata da inizio anno al vert ...