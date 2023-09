(Di lunedì 11 settembre 2023) Mentre il Mondiale di F1 2023 sta per entrare nella sua fase finale, c’è chi nel paddock pensa già a quello che potrà accadere a partire dal 2024 in poi. E’ il caso di, il pilota cinese del, che sin qui ha raccolto 4 punti nella classifica iridata dedicata ai piloti, il quale si è espresso in termini ottimistici sul suo possibilecon la scuderia italo-svizzera. “L’accordo – riporta motorsport.com – è un po’ più in ritardo di quanto mi aspettassi. Ma credo che sia dovuto al fatto che io, insieme al, sto cercando di definire gli ultimi dettagli”. Poi il pilota asiatico ha aggiunto: “Stiamo sicuramente parlando di più e ci stiamo avvicinando alla conclusione. Sono felice di continuare insieme, di passare sempre più anni con ...

Da una parte l'Alfa Romeo sta decidendo sul futuro di. Il pilota cinese è stato in bilico, le sue ultime performance potrebbero aver convinto la Sauber a confermarlo, ma anche qualora ...Secondo il noto insider inglese, la scuderia britannica non avrebbe alcuna intenzione di sostituire il pilota britannico - nonostante le voci di mercato riguardanti- e sarebbe pronta a ...Anche il secondo sedile dell'Alfa Romeo - Sauber, al fiano di Valtteri Bottas, dovrebbe restare a. Il cinese infatti ha ben figurato nell'arco di tutto questo campionato e sarà ...

F1: Guanyu Zhou è vicinissimo al rinnovo con l'Alfa Romeo OA Sport

Lotta contro il tempo per le speranze di Mick Schumacher di tornare in griglia di F1 per il 2024, dalla sua parte c'è anche l'ex pilota Ferrari Sebastian Vettel ...Il suo 2023, come quello dell’Alfa Romeo, è stato ricco di alti e bassi, con momenti in cui si sono visti sprazzi di talento, come nelle qualifiche in Ungheria e in Spagna, e altri in cui è stato ...