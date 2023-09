F1 | GP Singapore 2023 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 15-17 settembre

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tutti contro Red Bull e Max Verstappen. Archiviata la parentesi europea di metà stagione, il circus della Formula Uno sbarca in Asia con una situazione sostanzialmente invariata da inizio anno al vertice del campionato. L’olandese e la scuderia di Milton Keynes stanno scrivendo record su record e sembrano praticamente imbattibili, tuttavia il Gran Premio dipresenta delle incognite ed in passato ha regalato parecchi colpi di scena. Il circuito cittadino di Marina Bay sarà teatro da venerdì 15 a domenica 17del quindicesimo round stagionale del Mondiale di F1, in cui il leader incontrastato della generale Verstappen gode sicuramente dei favori del pronostico sulla carta. Il due volte iridato non dovrà però commettere errori, che aprirebbero scenari importanti per i vari Sergio Perez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, ...