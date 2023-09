F1 | GP Singapore 2023 | programma | date | orari e diretta tv

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dopo l’appuntamento in Italia, si torna in pista in seguito a una settimana di stop per il quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello esotico con il Gran Premio di: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming della gara asiatica conleggermente anticipati rispetto a quelli canonici, ma assolutamente accessibili per il pubblico italiano. Venerdì 15 settembre alle ore 11.30 si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 15 si prosegue con le prove libere 2. Sabato 16 settembre alle ore 11.30 inizieranno le prove libere 3, quindi a seguire ecco le attesissime qualifiche che si terranno invece alle ore 15, mentre la gara avrà inizio alle ore 14 (un’ora prima del consueto) di ...

F1, GP Singapore 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 15-17 settembre OA Sport

Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio di Singapore 2023 di Formula 1, ma anche quelli delle Dirette LIVE offerte da Motorsport.com. La stagione europea del Mondiale 2023 di Formula 1 è ...ROMA – Dopo il Gran Premio d’Italia, il cui il due volte campione del mondo, Max Verstappen, è entrato nella storica vincendo la sua decima gara consecutiva, è arrivato il momento del Gran Premio di S ...