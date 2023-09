Eventi estivi a Giugliano | attesa per il talk show “Mare fuori” nell’area mercatale

(Di lunedì 11 settembre 2023). C’è grandein città per l’evento del 15 settembre alle ore 21,30 presso lo spazio antistante lo stadio comunale, parliamo del” e lo spettacolo Clara Dj Set “Crazy J in”. L’evento previsto dal calendario deglie promosso dall’amministrazione comunale in occasione dei festeggiamenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

A questi numeri si aggiungono i ricercatissimi corsi: adulti nuoto, acqua fitness, bambini ...di condivisione con il servizio del bar Stel che ha offerto serate ad associazioni ed. "......di reach e registrato più di 20mila presenze agli, confermando la capacità del brand di attrarre pubblico non solo sui canali social ma anche sulle piazze italiane. Gli appuntamentidi ...Nato come scommessa, vinta, nei tempi pandemici, il Ferrara Summer Festival , di anno in anno, ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nell'ambito degli' . Così il sindaco di ...

Spettacoli Firenze: gli eventi estivi delle Cascine thedotcultura.it

La pausa estiva non ha fermato gli addetti ai lavori della famiglia ... ha poi pianificato innumerevoli attività sportive ed eventi al fine di soddisfare le aspettative dei propri associati e ...Friuli Venezia Giulia a motivo di eccezionali eventi metereologici che si sono manifestati nel periodo estivo, l'Abi invita le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui, appena i ...