Europei | l’Italia si qualifica se tutte le combinazioni che servono a Spalletti

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ritorna l’incubo eliminazione delda una competizione come l’Europeo. Cosa serve agli Azzurri? La Macedonia del Nord, si è rivelata ancora una bestia nera per gli Azzurri, che domani a San Siro, devono obbligatoriamente vincere contro l’Ucraina per raggiungerli in classifica. Il primo posto ormai è da dimenticare, l’Inghilterra ha 13 punti ed è virtualmente Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.