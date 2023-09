Europei di Tiro a Volo | Bacosi è argento | un solo piattello la divide dal titolo

(Di lunedì 11 settembre 2023) Osijek – Arriva la prima medaglia aglidi. Dianaconquista l’nello skeet femminile. La plurimedagliata olimpica combatte in gara per l’oro con la slovacca Danka Bartekova e sigla 56/60 tiri. Per unl’avversaria sale sul primo gradino (57/60). Il bronzo è andato alla britannica Amber Jo Rutter (46/50), finita poi davanti all’altra tiratrice azzurra Martina Bartolomei (quarta con 36/40). Entrambe le atlete della Nazionale Italiana dihanno ottenuto un posto nazione per l’Italia alle Olimpiadi, grazie ai successi conquistati lo scorso anno a Mondiali e poi ai Giochi. Dunque i pass sono già stati garantiti. Nello skeet maschile, sale sul podio Tammaro ...

Medaglia di bronzo e carta olimpica che purtroppo sfuma per Tammaro Cassandro nello skeet agli Europei di tiro a volo in corso di svolgimento a Osijek. L'azzurro era riuscito a qualificarsi per la finale con il miglior risultato nei 125 piattelli di qualificazione, ma per conquistare il pass ...

Osijek, 11 set. - (Adnkronos) - Il primo acuto azzurro agli Europei di tiro a volo porta la firma di Diana Bacosi. Sulle pedane di Osijek (Croazia), infatti, la plurimedagliata olimpica ha conquistato ...