Europee | Tajani chiude le porte a Le Pen | “Mai nostra alleata”

Leggi su notizie

(Di lunedì 11 settembre 2023) In merito alla vicenda sulle elezioniil ministro degli Esteri, Antonio, ha ribadito la propria posizione su Marine Le Pen in una intervista al ‘Corriere della Sera’ Se da una parte Matteo Salvini ha aperto tutte lepossibili per accogliere Marine Le Pen in vista delle prossime elezioniche si terranno nel mese di giugno del prossimo anno, dall’altra c’è un Antonioche leledefinitivamente. A dire il vero non si tratta affatto di una novità visto che ne aveva parlato già in un’altra occasione. Il ministro degli Esteri è stato fin troppo chiaro ribadendo che per la leader francese non c’è spazio per una possibile alleanza con Forza Italia. Il ministro degli Esteri, Antonio(Ansa Foto) ...