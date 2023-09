(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. (Adnkronos) – “L’obiettivo diEurope è rafforzarsi nel prossimo parlamento europeo, quindi è normale che si aspiri all’unità delle forze che la compongono in tutti gli Stati membri, compresa l’Italia”. Sandro, eurodeputato di, eletto in Francia con la lista Renaissance promossa da Emmanuel Macron, risponde così all’Adnkronos sulle divisioni tra Azione, Italia Viva e Più Europa in vista delle Europee. Un’area che fa riferimento al gruppo diEurope a Strasburgo e che rischia, se divisa, di non portare nemmeno un rappresentante in Europa: superare la soglia del 4% è una scommessa per tutte e tre le formazioni. Mentre, sottolinea, una listaItalia è “un’da non perdere”. “In Italia -osserva ...

Eppure non solo Renew Europe in Italia è formato da collaboratori stretti di Renzi (dall'ex sottosegretario Sandro, oggi parlamentareeletto nelle liste di Macron in Francia e segretario ...Ma si mettano in pace l'anima Tajani, Weber, Metsola o chi per loro: noi non saremo mai complici delle politiche illiberali e anti -di Ecr". Lo stessopoi conclude con un accenno ...Matteo Renzi fonda la lista "Il Centro" e si candida alle elezioni. Italia viva non si scioglie: il partito sceglierà il suo organigramma. "Comunque Iv non ... L'europarlamentare Sandroha ...

**Europee: Gozi, 'lista comune Renew per delegazione forte, occasione da non perdere'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Pressing dalla Francia perchè i centristi italiani convergano. Fioroni: "Non confondano le bagattelle italiane con la strategia europea".Futuro Giovane, la componente giovanile di Repubblica Futura, ha partecipato alla Scuola di Formazione Politica per Under 35 "Meritare l'Europa", ...