Europee 2024 | l’ira della Lega contro Weber per la riapertura ai socialisti | «Scelta assurda dopo cinque anni di fallimenti»

(Di lunedì 11 settembre 2023) Per tutta l’estate, il presidente del Partito popolare europeo ha lanciato segnali ambivalenti verso le famigliedestra europea. Se da un lato ha rimarcato la differenza tra Giorgia Meloni e gli altri partiti del gruppo dei Conservatori di cui lei è leader, dall’altro ha fatto intendere che la prossima legislatura dell’Europarlamento dovrebbe essere di nuovo guidata dalla maggioranza attuale. Ovvero, Manfredsembra propiziare «un’intesa» cone liberali. Lo ha ribadito nella sua ultima intervista, rilasciata oggi al Corriere. A domanda esplicita su un possibile cambio di equilibri a Bruxelles, ha replicato: «Quanto alla maggioranza futura, bisogna tenere presente che i leader di Spagna e Germania sono, il presidente francese è liberale e il Ppe è il primo partito in Europa: credo sia ...

Sarà una stagione importante perché porterà alle elezionidel: " Le politiche sono sicuramente più importanti, ma è con le elezioniche sapremo quanto valgono i partiti grazie al ...... che è nell'interesse delle economiee di tutte le famiglie". Come accennato, uno tra gli ...6%, ma al tempo stesso ha leggermente rivisto in peggio quella sul, al 2,9% (per la media dell'......8% dell'area), neltornerebbe sotto la linea (Eurozona +1,3%), però in buona compagnia: sotto ... Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borsecon il ...

Europee 2024, l'ira della Lega contro Weber per la (ri)apertura ai socialisti: «Scelta assurda dopo cinque anni di ... Open

Armenia - Croazia è valevole per la Fase a gironi della competizione Qualificazioni Europei 2023/2024. La partita è in programma il giorno 11 settembre alle ore 18:00 allo stadio Vazgen Sargsyan ...Questo potrebbe sembrare un cambiamento secondario, mentre esprime un diverso approccio della Casa di Iwata alla MotoGP: non si affida agli europei una parte del progetto ... per gradi nella scoperta ...