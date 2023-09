Eredità di Berlusconi | i 5 figli firmano l’accordo in “totale armonia” | ecco cosa prevede il testamento

L'intesa sottoscritta dai cinque figli di Silvio, che hanno accettato pienamente l'del padre, prevede un patto parasociale che contempla una clausola di lock - up di 5 anni, in virtù della quale nessuno dei fratelli modificherà le ...ARCORE - Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigirendono noto di aver accettato l'del loro padre, "interpretandone le ultime volontà in totale armonia per onorarne la memoria con profonda gratitudine, ispirandosi alla sua immensa ...A Marina e Pier Silvio il 53% circa del patrimonio, con il conseguente controllo attraverso Fininvest sulle quote delle società. Ma disponibilità importanti ...

Eredità Berlusconi, sì dei figli: oggi la firma Adnkronos