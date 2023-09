Eredità di Berlusconi | ecco quanto spetta ai 5 figli

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) – Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi hanno accettato l'del padre Silvio, che ha destinato ai tre minori la sola quota legittima e ai due maggiori anche quella disponibile. Tra Fininvest, beni immobiliari e i tre lasciti,ai cinquedel Cav. Marina e Pier Silviocontrolleranno insieme il 52% di Fininvest, mentre il restante 48% circa sarà detenuto da Barbara, Eleonora e Luigi. Nell'accordo tra i cinque fratelli – asi apprende – è prevista una clausola di lock-up, che impedisce loro di modificare per cinque anni le quote detenute nelle holding ereditate dal padre e, di conseguenza, in Fininvest. L'accordo raggiunto tra i cinque fratelli, infatti, prevede che le quattro ...

I cinque figli pagheranno inoltre secondo la ripartizione di tutto il patrimonio le cifre previste dai legati lasciati dal padre, pari a 230 milioni complessivi, per Paolo, Marta Fascina e ...L'accordo raggiunto tra i cinque fratelli, infatti, prevede che le quattro holding lasciate inda Silvio(Italiana I, II, III e VIII) vadano per il 29,1% ciascuno a Marina e Pier ...Ma ci sono i legati nel testamento del Cavaliere, che aveva disposto un'di 100milioni di euro per suo fratello Paolo, altrettanti per Marta Fascina e 30milioni di euro per l'amico ...