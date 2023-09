(Di lunedì 11 settembre 2023) Il presidente turco Recep Tayyipha invitato l'a contribuire per arrivare al rilancio delche aveva permesso l'esportazione didall'Ucraina tramite un corridoio sicuro ...

Il presidente turco Recep Tayyipha invitato l'a contribuire per arrivare al rilancio del patto che aveva permesso l'esportazione di grano dall'Ucraina tramite un corridoio sicuro nel Mar Nero. "Anche l'......spera ancora di ravvivare la 'pace dei cereali' durata un anno e denunciata dai russi a luglio. Aprendo in prospettiva un altro contenzioso, non solo con l', ma con i Grandi del ...Il presidente turco Recep Tayyipha avuto colloqui diretti con il suo omologo egiziano ... 'Siamo riusciti a sventare il tentativo dell'di 'ucrainizzare' l'agenda del vertice'. ...

Erdogan, 'l'Occidente si impegni per tornare al patto sul grano'

