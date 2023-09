Equo compenso | slitta la riunione al ministero della Giustizia

Rinviata "a data da destinarsi" la riunione indetta dal ministero della Giustizia per discutere dell'applicazione della legge sull'per le prestazioni dei liberi professionisti, inizialmente prevista per domani, 12 settembre. A darne notizia ai convocati - cinque fra le maggiori organizzazioni d'impresa, bancarie e ...L'attore statunitense, sul palco, ha ricordato la battaglia dei suoi colleghi per l'ma, soprattutto, per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale perché "sembra che siamo ...Questo passaggio da un controllo centralizzato a un sistema decentralizzato basato su blockchain favorisce l'inclusione e l'. Ridurre l'attrito Il panorama tradizionale della proprietà

Equo compenso, Anac: serve capire se sono stati reintrodotti i minimi tariffari. L'Authority si fa portavoce d professioneArchitetto

Rinviata "a data da destinarsi" la riunione indetta dal ministero della Giustizia per discutere dell'applicazione della legge sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti, inizialme ...Sul fronte dei servizi di architettura e ingegneria, in che modo la legge sull'equo compenso (legge 49 del 2023) va coordinata con il nuovo Codice dei contratti (Dlgs 36 del 2023) La questione arriva ...