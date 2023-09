Emma Igual e Anthony “Tonko” Ihnat | uccisi mentre portavano pane e medicine

(Di lunedì 11 settembre 2023) Due cooperanti sono statiaiuti umanitari nella regione del Donetsk, in Ucraina, ieri 10 settembre 2023., questi i loro nomi, si trovavano su un veicolo a Chasiv Yar, vicino a Bakhmut, quando sono stati colpiti da alcuni proiettili, probabilmente russi. I due, diretti nel villaggio di Ivanivskie, viaggiavano con altri due operatori umanitari, il medico tedesco Ruben Mawick e il volontario svedese Johan Mathias Thyr, che sono rimasti gravemente feriti., 32enne spagnola, aveva co-fondato la ONG Road to Relief nel marzo 2022, un mese dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. L’organizzazione è specializzata nell’assistenza ed evacuazione di ...

Una granata ha ucciso sabato l'operatrice umanitaria spagnola, cofondatrice dell'ONG Road to Relief, secondo quanto riferito dall'organizzazione e confermato dal Ministero degli Esteri spagnolo. Il veicolo su cui viaggiava con altri tre volontari è ...Purtroppo è probabile che anche, spagnola, sia stata uccisa - ha scritto ieri sera Zelensky sul suo canale Telegram - . Le mie condoglianze alle loro famiglie. Altri due volontari sono ...Due sono rimasti uccisi, la spagnolae il canadese Anthony Ihnat. Gli altri due, un tedesco e uno svedese, sono rimasti gravemente feriti. Secondo l'ong, l'attacco è avvenuto vicino a ...

Una granata ha ucciso sabato l'operatrice umanitaria spagnola Emma Igual, cofondatrice dell'ONG Road to Relief, secondo quanto riferito dall'organizzazione e confermato dal Ministero degli Esteri spagnolo.