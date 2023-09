Emergenza idrica | le zone in cui sono posizionate le autobotti

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto GESESA ricorda a tutti i cittadini ledi posizionamento dellecon Acqua potabile. Zona Capodimonte: parcheggio laterale alla Chiesa di S. Giuseppe Moscati. Zona Pacevecchia: via A. Gramsci. Distretto via Avellino: parcheggio ove é situata la clinica Veterinaria nei pressi del civico 8. Dueitineranti e a disposizione delle utenze sensibili. A piazza Risorgimento sará presente un’autobotte dei Vigili del Fuoco che sostituirá quella attuale che diventerà itinerante. Si precisa che letutte ad uso potabile , eccezion fatta per quella dei Vigili del Fuoco. GESESA INVITA TUTTI I CITTADINI NON INTERESSATI DALL’ ATTUALE INTERRUZIONEAD UN USO PARSIMONIOSO DELL’ACQUA SINO AL TERMINE ...

Dalla scerbatura all'in alcuni quartieri, siamo ben consapevoli del lavoro che c'è da fare ma anche di quello che abbiamo fatto e di come vogliamo portare avanti il nostro progetto. ...In alcuni villaggi mancano strade, scuole, dispensari, reteed elettrica. Le zone non sono ... Gli abitanti devono percorrere chilometri per effettuare telefonate e, in casi di, ...Nel corso dell'ultimo anno, la minoranza consiliare ha più volte interrogato il Sindaco con riferimento alla tematica dell'all'uopo più e più volte chiedendo anche di incrementare ...

A2a, servono 48 miliardi in 10 anni per l'emergenza idrica - Ansa ... Agenzia ANSA

Dalla mezzanotte di ieri rubinetti a secco in più di mezza città. Iniziata l'emergenza legata ai lavori di riparazione per la rottura della condotta idrica regionale ...Un esempio di emergenza dovuta alla siccità sono le condizioni di stress idrico in cui versa la Pianura Padana di recente. Da qui, nasce l’esigenza di supportare le aziende agricole in una migliore ...