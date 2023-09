Elon Musk padre per l' undicesima volta | il figlio si chiama Tau

, il magnate di X (ex Twitter), Tesla e Space X, è diventato papà del suo undicesimo figlio, il terzo con l'ex compagna Grimes. La notizia della nascita del bambino è stata resa nota tramite ...La scorsa settimanaaveva condiviso l'immagine di Starship impilata sul primo stadio Super Heavy in attesa di ottenere il via libera al secondo tentativo di volo sub - orbitale, poiché come affermato dal CEO di ...Fotogallery -a sorpresa a Roma: 'la dolce vita' del magnate Usa 10/09/23 Fotogallery - Incidente stradale a Cagliari: chi sono le quattro vittime 10/09/23 Fotogallery - Schianto a Cagliari, quattro morti ...

Forse non siete pronti al nome del terzo figlio di Grimes e Elon Musk Rolling Stone Italia

La scorsa settimana Elon Musk aveva condiviso l'immagine di Starship impilata sul primo stadio Super Heavy in attesa di ottenere il via libera al secondo tentativo di volo sub-orbitale, poiché come ...Si allunga la scia golpista in Gabon, con il colpo di Stato che ha rovesciato il presidente Bongo e una dinastia al potere da oltre mezzo secolo. Elon Musk continua a stravolgere il modello di X, il v ...