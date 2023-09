Elmas è uno di quelli che sta soffrendo di più la rivoluzione Garcia Corsport

(Di lunedì 11 settembre 2023). Dopo l’ottima prova con la Macedonia del Nord contro l’Italia, si parla del suo scarsissimo impiego nelle prime tre giornate di campionato del Napoli. Elif è uno dei giocatori che, volendosi limitare esclusivamente alle statistiche e ai numeri, stamaggiormente latecnica. Anche un anno fa, di questi tempi, non aveva mai cominciato una partita dall’inizio, ma in tre giornate aveva messo insieme 71 minuti e alla quarta con il Lecce partì titolare e segnò anche il primo gol della stagione. Quest’anno sono 21 (più recuperi): 14 con il Frosinone, 7 con il Sassuolo.può fare la mezzala, il trequartista e l’esterno nel tridente. A destra e a sinistra. Un jolly. Un giocatore camaleonte. Uno diche nelle squadre tutti vogliono e che però, paradossalmente, nella ...

Commenta per primo Eljifè nel mirino dell'Inter. Il centrocampista del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2025 e ... rivela La Repubblica , 25 milioni di euro oppurescambio, con Sensi ...Elijfè stato scarsamente utilizzato con Rudi Garcia, mentre in Nazionale è chiaramentedei leader inamovibili che ha fatto ammattire la difesa dell'Italia. Elijf, centrocampista del ...... conshare pari al 39,6%. Macedonia del Nord (4 - 2 - 3 - 1) : Dimitrievski; Manev, Musliu (33' ... Ashkowski (29' st Dimovski), Bardhi; Elezi (29' st Alimi), Atanasov (46' st Iljazovski),; ...

Elmas è uno di quelli che sta soffrendo di più la rivoluzione Garcia ... IlNapolista

Il pupillo di Spalletti, terzo bomber dello scudetto, ha collezionato 21 minuti in tre giornate. Ma con la nazionale brilla ...L’incidente all’alba dopo la discoteca. A bordo dell’auto, uscita di strada forse per l’alta velocità, erano in sei, due si sono salvati. Le vittime avevano fra i 19 e i 24 anni: Giorgia Banchero, Sim ...