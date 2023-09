Elly Schlein. Una posizione minoritaria su una linea minoritaria

Dalla festa dell'Unità di Ravenna si intuisce chiaramente comesi giochi davvero tutto alle prossime europee. In primis, la poltrona. La diaspora dei 31 amministratori del Pd che hanno abbandonato il partito per cadere tra le braccia di Carlo Calenda,..." Mercoledì avremo a Cinque minuti e Porta a Porta Giorgia Meloni, la settimana dopo Giuseppe Conte e quella dopo", ha anticipato Vespa. Come spiegato, in attesa di riaprire Porta a ...Tutti in piazza per la Sanità. Non solo, tutti in Parlamento al lavoro sulla Sanità., alla festa dell'Unità, ha suonato la carica in vista di un 'autunno militante' dem in parallelo alla manovra del governo. La segretaria del Pd, dal palco di Ravenna, ha parlato di 'una ...

Altro che pluralismo, cioè l’eterno negoziato delle correnti: il problema è che la segretaria vuol fare il partito della sinistra radicale ma non ha l’arma ...I dem guardano sempre più a sinistra e perdono pezzi di partito con gli insoddisfatti della nuova linea che guardano già ad un nuovo leader, oggi a Bruxelles ...