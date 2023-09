Elite League Under 20 | l’Italia batte la Repubblica Ceca 1-0 | in gol Amatucci

(Di lunedì 11 settembre 2023) Prima vittoria inper la Nazionale azzurra20. A Tabor, i ragazzi di Alberto Bollini hanno battuto 1-0 i padroni di casa dellagrazie a un gol segnato al 18? della ripresa da Lorenzo(Fiorentina). “Una partita diversa da quelle che siamo stati abituati a giocare – le parole del tecnico -. Non di dominio, ma di maturità. Abbiamo sofferto un po’ nel primo tempo, ma il fatto che la squadra sia riuscita a vincere anche una gara simile significa che siamo davanti a un gruppo molto maturo”. Al 63? il gol partita con un tiro da fuori del giocatore della Fiorentina. “Devo fare i complimenti allaper il comportamento e per il calcio espresso – ancora Bollini -. Nel nostro percorso di crescita, abbiamo ...

Calcio, l'Italia Under 20 si sblocca in Elite League, battuta la Repubblica Ceca OA Sport

Continua l’Elite League Under 20. L’Italia è scesa in campo contro la Repubblica Ceca ed ha vinto 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Amatucci. Impegnati nella sfida della seconda giornata anche due ...Arriva il primo successo dell'Italia Under 20 di Alberto Bollini. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Germania, gli azzurrini si impongono per 1-0 contro i pari età della Repubblica Ceca nella seconda ...