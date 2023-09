Elezioni amministrative in Russia | Putin trionfa con oltre il 75% nei 4 territori ucraini annessi; Kiev | Una farsa

(Di lunedì 11 settembre 2023) Trionfo allerusse per il partito del Presidente russo VladimirUnita esce rafforzata da questa tornata elettorale, per lo meno nelle quattro regioni ucraine annesse nell'ultimo anno e mezzo. Alte le percentuali di preferenze per il presidente ma, ad esclusione

... come il resto della Russia e le quattro regioni annesse in Ucraina, ha visto la vittoria schiacciante dei candidati del partito Russia Unita di Vladimir Putin nelleparziali ...... come il resto della Russia e le quattro regioni annesse in Ucraina, ha visto la vittoria schiacciante dei candidati del partito Russia Unita di Vladimir Putin nelleparziali ...Mentre i leader erano riuniti, Mosca " quasi una provocazione - ha organizzato nei territori occupati(non riconosciute dalla comunità internazionale). Ma il presidente turco ...

Russia, trionfo di Putin alle elezioni amministrative e in 4 regioni ucraine annesse Sky Tg24

Elezioni amministrative parziali in Russia e Ucraina: i candidati del partito Russia Unita di Putin hanno ottenuto una schiacciante vittoria, con il sindaco Sobyanin rieletto per un quarto mandato e i ...Sono stati presentati i nomi dei candidati con cui il partito di Italia Viva parteciperà alla prossime elezioni provinciali di Trento a ottobre. La lista, con l'ex senatrice Donatella Conzatti come ...