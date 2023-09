Edoardo Donnamaria sbugiarda Francesco Chiofalo dopo l’intervista in radio da Giada Di Miceli

(Di lunedì 11 settembre 2023)shock aha svelato dettagli intimi della relazione trae Antonella Fiordelisi, connel mezzo della vicenda, che però ha smentito le parole disui social Nel corso di un recente episodio del popolare programmafonico “Non succederà più” su, condotto daDiha gettato benzina sul fuoco con dichiarazioni sorprendenti riguardo alla sua ex storia con Antonella Fiordelisi. Questa esplosiva intervista ha scatenato un autentico tsunami di polemiche tra i fan di Antonella e gli ascoltatori.ha ...

Non mancheranno, inoltre, ' i ragazzi di Forum ': Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odescalchi, Ladislao Liverani,, Roberta Fontana e Giulia Campesi . 'Forum' affronta temi ...Il cast: tornaVale la pena segnalare anche la presenza (o meglio, il ritorno) a Forum di un volto diventato celebre anche tra i giovanissimi, ovvero. Dopo la ...Non mancheranno, inoltre, ' i ragazzi di Forum ': Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odescalchi, Ladislao Liverani,, Roberta Fontana e Giulia Campesi . 'Forum' affronta temi ...

Un atteso ritorno nella prima puntata della nuova edizione di Forum. Dopo l'esperienza dell'anno scorso al Grande Fratello Vip, torna in studio Edoardo Donnamaria, reintegrato nella squadra dei ...In un'intervista radiofonica, Francesco Chiofalo è tornato a parlare della sua ex Antonella e ha criticato la famiglia Fiordelisi: 'Invadenti' ...