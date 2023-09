Edoardo Donnamaria | la smentita dopo l’intervista di Francesco Chiofalo | “Non gli ho fatto alcuna domanda”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 11 settembre 2023) Nei giorni scorsi a creare non poche polemiche è statacheha rilasciato a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio e condotta da Giada Di Miceli. Tra le tante dichiarazioni rilasciate dall’ex volto di Temptation Island, a suscitare clamore sono state quelle riguardanti la sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi, e fare anche qualche L'articolo